Rusia derriba 121 drones ucranianos sobre doce regiones rusas y el mar del Caspio

"Durante la pasada noche, entre las 23:00 hora de Moscú (20:00 GMT) del 8 de diciembre y la 7:00 hora de Moscú (04:00 GMT) los sistemas antiaéreos rusos interceptaron 121 drones ucranianos de ala fija", indicó el mando militar ruso en Telegram.

Según Defensa, el grueso de los ataques estuvo dirigido contra la región fronteriza de Bélgorod, donde fueron derribados 49 drones, y la anexionada península de Crimea, con 22.

También fueron atacadas las regiones de Riazán (10), Voronezh (9), Rostov (5), Kalmukia (5), Nizhni Nóvgorod (4), Lípetsk (3), Kursk (2), Krasnodar (2), Briansk (1) y Tula (1).

Sobre el Caspio fueron neutralizados ocho drones ucranianos.

Vladímir Stepánov, gobernador de la república rusa de Chuvasia, colindante con Nizhni Nóvgorod, denunció en Telegram que su región fue atacada por drones ucranianos: los fragmentos de estas aeronaves derribadas dañaron varias viviendas en la ciudad de Cheboksari e hirieron al menos a nueve personas, incluyendo a un menor de edad.

Ucrania lanza a diario drones de ataque contra territorio ruso, con el objetivo de destruir su sistema energético y en particular sus capacidades de procesamiento de petróleo, para dañar la logística del Ejército ruso y privar a Rusia de esta importante fuente de financiamiento.

La víspera las defensas antiaéreas rusas derribaron 67 drones de ala fija ucranianos sobre once regiones del país, incluidos dos en la de Moscú.