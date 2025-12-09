Rusia y China llevan a cabo patrullas aéreas conjuntas en Asia-Pacífico

"Un grupo formado por los aviones portamisiles Tu-95MS y bombarderos estratégicos Hong-6K realizó una patrulla aérea sobre las aguas del mar de Japón, el mar de China Oriental y el océano Pacífico", reza un comunicado castrense publicado en Telegram.
Las autoridades militares señalaron que las maniobras conjuntas duraron "aproximadamente ocho horas".
Además, se proporcionó cobertura aérea a lo largo de toda la ruta de patrullaje con aviones Su-30SM y Su-35S de la aviación militar rusa y Jian-16 de la china, que se fueron alternando en distintas etapas del recorrido.
"Durante la ejecución de sus misiones, las aeronaves de ambos países operaron en estricta conformidad con las disposiciones del derecho internacional y no se registraron violaciones del espacio aéreo", subraya Defensa.
Tras llevar a cabo la misión, todas las aeronaves regresaron a sus bases.
"Esta actividad tuvo lugar en el marco de la implementación del plan de cooperación militar para 2025 y no está dirigida contra terceros países", añade.