Rusos deportados por EE.UU. reciben citación para el ejército al aterrizar en Moscú

Las citaciones entregadas obligan a los ciudadanos a presentarse en la oficina de reclutamiento militar, según el medio opositor Agentstvo, aunque se desconoce el número exacto de deportados.

Los pasajeros hicieron escala en El Cairo junto con aproximadamente 50 ciudadanos iraníes también deportados por Estados Unidos después de salir de Mesa (Arizona) el 7 de diciembre.

Según el presidente de la organización Russian America for Democracy in Russia, Dmitri Valúev, todavía no han contactado con todos los rusos deportados, que aterrizaron a las 02:39 (hora de Moscú).

Días antes, Valúev admitió que entre los expulsados había opositores políticos.

Se trata de por lo menos el tercer vuelo de ciudadanos rusos deportados por parte de Estados Unidos en lo que va de año, aunque también se produjeron extradiciones individuales.

Uno de los deportados fue el activista Leonid Melejin, quien anteriormente había sido detenido en Rusia por participar en manifestaciones y quien fue arrestado a su regreso al país en julio de 2025 acusado de justificar el terrorismo.