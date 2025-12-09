Solo el 39 % de los finlandeses cree que EE. UU. defendería a Europa en caso de guerra

El sondeo de la MTS, dependiente del Ministerio de Defensa del país nórdico, refleja una alta desconfianza hacia el actual Gobierno de EE. UU., ya que el 35 % de los finlandeses cree que Washington no defendería a Europa si fuera atacada y el 26 % restante está indeciso.

Según los analistas, el aumento de la desconfianza se debe sobre todo a los mensajes contradictorios del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el papel de su país y de la OTAN en la defensa de Europa en caso de un eventual conflicto bélico.

La encuesta revela además que la valoración del impacto positivo de Estados Unidos en la seguridad de Finlandia ha disminuido considerablemente en el último año, desde más del 50 % en 2024 a solo el 30 % en la actualidad.

Las mayores preocupaciones de los finlandeses con respecto a la situación política mundial están relacionadas con Rusia (85 % de los encuestados), la invasión rusa de Ucrania (81 %) y las políticas de Trump (77 %).

A pesar de las dudas sobre EE. UU., el 85 % de los finlandeses sigue siendo partidario de la pertenencia de su país a la OTAN, que se mantiene como la organización internacional que más contribuye a la seguridad de Finlandia.

El artículo 5 de la Alianza, que establece la obligación de defender a los demás aliados si estos son atacados, fue el principal motivo por el que Finlandia ingresó en la OTAN en 2023, después de que Rusia lanzase su ofensiva a gran escala sobre Ucrania un año antes.

La encuesta de la MTS confirma además que la voluntad de los finlandeses de defender militarmente a su país en caso de agresión sigue siendo muy alta.

Aproximadamente cuatro de cada cinco encuestados creen que Finlandia debería defenderse con las armas de un ataque, incluso si el resultado fuera incierto, y un porcentaje similar estaría dispuesto a participar en la defensa nacional.