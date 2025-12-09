Suben a 33 los heridos por terremoto de magnitud 7,5 en Japón entre alerta por 'megasismo'

El mayor número de heridos, 22, se registró en la prefectura de Aomori frente a la que tuvo lugar el epicentro del terremoto, afirmó la cadena de televisión pública NHK. Las autoridades continúan este martes evaluando el alcance de los daños, dijo por su parte la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en declaraciones a la prensa.

Takaichi pidió extremar las precauciones ante la posibilidad de un sismo similar o mayor en los próximos días en la zona, siguiendo a la alerta emitida la pasada noche por la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

El aviso por 'megaterremoto', que durará una semana y es similar a alertas pasadas como la emitida tras el temblor de magnitud 7,1 que en agosto de 2024 sacudió el sudoeste nipón, se basa en estadísticas que demuestran una mayor probabilidad de terremotos fuertes después de un seísmo de magnitud 7 o superior en la fosa de Japón.

Takaichi instó a la población a permanecer preparada para potenciales evacuaciones como la de las últimas horas, que afectaron puntualmente a más de 20.000 personas después de que las autoridades meteorológicas emitieran una alerta de tsunami que afectó a las costas del Pacífico del archipiélago, donde se observaron subidas de la marea de hasta 70 centímetros.

NHK señaló que algunas personas se apresuraron a comprar provisiones y kits de emergencia en caso de nuevos terremotos. El sismo provocó la suspensión parcial de operaciones del tren bala de alta velocidad 'shinkansen' en el norte de Japón, que fueron restablecidos este martes, así como la cancelación de clases en algunas zonas.

El terremoto se produjo a las 23:15 del lunes (14:15 GMT) en el mar frente a la prefectura de Aomori (noreste), con epicentro a 50 kilómetros de profundidad, y alcanzó en el noreste del territorio el nivel 6 superior en la escala sísmica nipona de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y su potencial destructivo.

Hasta primera hora de este martes se habían producido al menos 15 temblores de magnitud superior a 3, entre ellos uno de 6,4 a las 6:52 (21:52 GMT del lunes), aunque los daños sigue evaluándose.

El archipiélago japonés no experimentaba un terremoto de esta magnitud desde el seísmo de 7,6 del día de Año Nuevo de 2024 en la península de Noto, un área rural y envejecida de la zona centro de la costas del mar de Japón, y que causó 400 muertos.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.