Tanzania despliega fuerzas de seguridad para impedir protestas en el Día de Independencia

Tras la prohibición de cualquier tipo de manifestación por parte del Gobierno de la presidenta, Samia Suluhu Hassan, las calles de Dar es Salam estuvieron vigiladas por numerosos efectivos de los cuerpos de seguridad y, hasta el momento, no se registraron concentraciones, según pudo comprobar EFE.

Pasado el mediodía, las calles de la urbe aparecían casi desiertas, con patrullas en avenidas principales y retenes en zonas estratégicas, donde las fuerzas de seguridad realizaban controles de identidad.

Las autoridades pidieron a la población que permaneciera en sus hogares, con excepción de trabajadores esenciales, mientras que las celebraciones oficiales por el 64º aniversario de la independencia de Tanzania del Reino Unido en 1961 fueron canceladas.

Los fondos destinados a esa celebración se destinarán a reparar la infraestructura dañada durante los disturbios acaecidos durante las elecciones y después de los comicios de octubre.

La decisión del Gobierno generó críticas de organizaciones de derechos humanos internacionales y la oposición tanzana, que acusan al Ejecutivo de usar el pretexto del orden público para suprimir la disidencia.

“El Gobierno tanzano se está aprovechando del alarmante clima de miedo que prevalecía antes de las elecciones para disuadir nuevas protestas”, advirtió el investigador principal para África de Human Rights Watch (HRW), Oryem Nyeko, en un comunicado.

Según HRW, al menos diez presuntos organizadores de protestas y simpatizantes de la oposición, entre ellos del opositor Partido de la Democracia y el Progreso (Chadema, en suajili), fueron detenidos arbitrariamente antes del 9 de diciembre.

Amnistía Internacional (AI) reclamó en otro comunicado que las autoridades deben respetar y proteger el derecho a la libertad de reunión pacífica y de expresión.

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Tanzania mantiene vigente la alerta de seguridad que emitió para sus ciudadanos, advirtiendo sobre posibles toques de queda, cortes de internet, bloqueos de vías y restricciones de movimiento este martes.

Desde el Gobierno, la presidenta Hassan concedió este martes perdones y reducciones de pena a 1.036 reclusos, de los cuales 22 fueron liberados inmediatamente y 1.014 obtuvieron rebajas en sus sentencias, en una medida tradicional del Día de la Independencia.

La jefa de Estado publicó un mensaje en redes sociales en el que pidió preservar los valores de paz, unidad y solidaridad de la nación.

“Estos valores son la base del éxito de nuestra trayectoria, un ejemplo único en África y en el mundo (…). Disfrutemos, sintamos orgullo, protejamos y valoremos nuestra independencia”, escribió Hassan en la red X.

Las protestas estallaron el día de las elecciones, el 29 de octubre, y se extendieron hasta el 31 de ese mes motivadas por denuncias de fraude y represión durante el proceso electoral, en el que se excluyó a los principales rivales de Hassan, declarada el 1 de noviembre vencedora de los comicios presidenciales con el 97,66 % de los votos.

La Policía reprimió a los manifestantes con gases lacrimógenos y munición real, mientras el Gobierno imponía toques de queda y cortaba el acceso a internet en todo el país.

Expertos de la ONU afirmaron que al menos 700 personas murieron durante las protestas, aunque Chadema cifró en hasta 1.000 los muertos, de acuerdo con HRW.