Ucrania se enfrenta a Bielorrusia en la UNESCO por apropiación de patrimonio en la guerra

El choque diplomático marcó la jornada del Comité del Patrimonio Cultural Inmaterial en Nueva Delhi y, aunque la discusión técnica giraba en torno a la tradición textil de Negliubka, el trasfondo fue eminentemente bélico. Ucrania argumentó que la candidatura bielorrusa omite que esa técnica también es suya, aprovechándose de que la guerra le impide realizar los inventarios necesarios para defenderla

"Ucrania quiere expresar su preocupación en cuanto a la presentación de este elemento. En este caso se limita a una zona de la región (bielorrusa) de Gomel (fronteriza con Ucrania) y se omite también todo lo relativo a este elemento en las regiones de Ucrania", dijo el representante ucraniano en el comité Ivan Verbytsky.

La delegación bielorrusa respondió que, aunque en territorio ucraniano se llevan a cabo prácticas similares, los elementos "no son equivalentes".

Verbytsky dijo que Ucrania no había tenido la posibilidad de llevar a cabo los estudios necesarios o recopilar información por los bombardeos rusos en territorio ucraniano.

"Necesitamos más tiempo para poder presentar y llevar a cabo ese proceso en nuestro territorio. Por ello, efectivamente, en su momento hubiéramos podido quizás hablar de una candidatura conjunta de manera amistosa y confiamos en que esto pueda suceder en algún momento", añadió el representante ucraniano.

Finalmente, la técnica Negliubka sí entró en la Lista de Salvaguardia Urgente, aunque con un párrafo aclaratorio propuesto por la representación francesa ante el Comité de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco en el que se explicita que esta tradición es compartida por comunidades en Bielorrusia y Ucrania.

La tradición textil Negliubka es famosa por sus complejas técnicas de tejido y bordado utilizadas en toallas ricamente decoradas y en trajes tradicionales que se caracteriza por intrincados patrones geométricos y florales, colores vivos y métodos de puntada particulares.

Bielorrusia es el mayor aliado de Rusia en Europa oriental en el marco de la guerra de Ucrania EFE