Un grave incendio se propaga en un edificio de viviendas en Nueva York

El fuego se inició alrededor de las 8:20 de la mañana hora local (13:20 GMT) en un edificio de seis plantas de unas 40 viviendas que se ubica en la calle 107 con Amsterdam Avenue, según el FDNY.

Poco después de las 9:00 hora local, el Departamento de Bomberos elevó a 4 el nivel de alerta del incendio, del que aún no se han determinado las causas ni se han notificado heridos.

El FDNY clasifica los incendios según seis niveles de alarma. El nivel 4 implica un fuego grave que requiere el despliegue de un importante número de unidades y bomberos. Las alarmas 5 y 6 se reservan para incendios extremadamente graves o masivos.

En una imagen difundida por la agencia se puede ver cómo las llamas consumen la azotea y las ventanas de la última planta del edificio, mientras emerge una gran humareda de la parte superior.

Según medios locales, una parte del lado izquierdo de la estructura se derrumbó, lo que derivó en una lluvia de escombros sobre la calle.

El FDNY advirtió en su página web de que es probable que haya personal de emergencia, tráfico y humo en la zona, y el Departamento de Salud de la ciudad aconsejó evitar la exposición al humo cerrando las ventanas y reduciendo la actividad al aire libre.