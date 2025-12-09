Un juzgado investigará como delito ambiental el brote de peste porcina de Cataluña

Según informó este martes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la Policía autonómica de la región de Cataluña (Mossos d'Esquadra), que investiga el origen del virus con el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, ha remitido ya un primer atestado a los juzgados de Cerdanyola del Vallès en relación con el caso.

Según el TSJC, se prevé que la causa sea declarada secreta cuando se abra formalmente.

La investigación judicial va en paralelo a la auditoría que el Gobierno autonómico de Cataluña (Generalitat) ha encargado al laboratorio IRTA-CReSA para averiguar si el brote pudo originarse en algunos de los cinco centros de investigación animal situados en un radio de 20 kilómetros del lugar donde se han detectado los jabalíes infectados.

Esos cinco centros, entre los que figura el IRTA-CReSA, están en el foco de la investigación a raíz de un informe del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA), laboratorio de referencia de la Unión Europea (UE) situado en Valdeolmos (Madrid), que detalla que el genoma del virus detectado es similar al que circuló en Georgia en 2007 y que suele emplearse en estudios experimentales y en la evaluación de vacunas.

Este martes celebró su primera reunión el comité de expertos que deberá determinar qué protocolos de actuación y qué centros de investigación e instalaciones se auditarán para averiguar el origen del brote.

El consejero catalán de Agricultura, Òscar Ordeig, hizo un llamamiento a la prudencia: "Dejemos trabajar a los científicos. Cuando haya resultados los comunicaremos. Y tendrán plena autonomía para hacer lo que ellos consideren en base a su criterio científico y técnico de laboratorios de alta contención", dijo en una rueda de prensa.

Por ahora hay 13 casos positivos confirmados por el Ministerio de Agricultura, todos ellosen jabalíes que estaban dentro del radio de seis kilómetros a la redonda del primer caso, hallado a finales de noviembre en el término municipal de Cerdanyola del Vallès, y sin afectaciones en cerdos domésticos de las granjas de la zona.

En la llamada 'zona cero' trabajan un millar de efectivos para evitar que la enfermedad se propague.

El rastreo se hace por tierra, con la ayuda de perros, y por el aire con la asistencia de drones con cámaras térmicas, que pueden detectan jabalíes vivos o muertos que hayan quedado escondidos. A la vez, se mantienen cerrados todos los pasos de fauna para evitar que los jabalíes salgan de la zona delimitada.

Además, el Gobierno regional catalán acordó la semana pasada con los ganaderos de la zona el sacrificio de 30.000 cerdos sanos que se encuentran en granjas cerca del foco de infección para asegurar que la enfermedad no se expande a animales de granja y dar tranquilidad a los mercados de la carne española, tanto a nivel interno como externo.