Un municipio de Ecuador cancela contrato con empresa de seguridad tras agresión a prensa

Quito, 9 dic (EFE).- El alcalde de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, Aquiles Álvarez, anunció este martes la cancelación, de forma unilateral, del contrato con la empresa de seguridad del Terminal Terrestre tras conocerse que algunos de sus guardias agredieron a camarógrafos que acudieron al lugar para una cobertura sobre un incendio.