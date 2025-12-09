Una fundación ucraniana recibe en Finlandia el Premio Internacional de Igualdad de Género

El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, entregó el premio a Mariia Yefrosinina y Oksana Nechyporenko, fundadoras de esta organización pública dedicada a ayudar a las mujeres ucranianas a superar las consecuencias psicológicas de la guerra y otras formas de violencia.

"Finlandia desea apoyar a Ucrania en todo lo posible y continuar con su política a largo plazo de promover la igualdad de género a nivel internacional. Este premio es una forma concreta de ayudar a las mujeres que sufren la guerra de agresión de Rusia", afirmó Petteri Orpo.

Según un comunicado del Gobierno finlandés, encargado de elegir al ganador de este premio, la guerra de Rusia contra Ucrania debilita directamente el cumplimiento de los derechos de las mujeres ucranianas y aumenta la violencia contra ellas.

La Fundación Masha da apoyo a las mujeres ucranianas para que se recuperen de las secuelas psicológicas de la guerra y ayuda a las víctimas de crímenes de guerra, entre ellas las mujeres que han sufrido violencia sexual y las que han sido encarceladas en Rusia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre otras actividades, la organización forma a psicólogos para garantizar la mejor ayuda posible a las mujeres ucranianas y también gestiona un centro de rehabilitación para ellas en Kiev.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"No hay que olvidar la importancia de la igualdad de género en medio de la guerra. El apoyo psicológico que la Fundación Masha brinda a las mujeres que han sufrido violencia como consecuencia de la guerra es de suma importancia. Además, prepara el terreno para la reconstrucción de Ucrania", afirmó la ministra de Seguridad Social e Igualdad de Género, Sanni Grahn-Laasonen.

Las fundadoras de la organización agradecieron el premio recibido y aseguraron que el galardón les hizo ver mejor que nunca la importancia de su trabajo.

"Nos quedó claro tan pronto como comenzó la invasión a gran escala. (Ésta) reforzó nuestra convicción de que debemos estar allí para apoyar a las mujeres ucranianas. Ahora mismo es más importante que nunca", dijeron las fundadoras en el comunicado.

El Premio Internacional de Igualdad de Género fue creado por el Gobierno de Finlandia en 2017 para conmemorar el centenario de la independencia del país nórdico, el primero del mundo que otorgó plenos derechos políticos a la mujer en 1906, cuando aún era un Gran Ducado bajo soberanía rusa.

El galardón es concedido cada dos años a "una persona u organización que promueve la igualdad de género de una manera globalmente significativa".

La primera persona que recibió el premio en 2017 fue la canciller alemana, Angela Merkel, en reconocimiento a su larga labor como defensora de la dignidad humana y los derechos humanos y el compromiso con las mujeres y las niñas a nivel internacional.

También han recibido este galardón la organización internacional Igualdad Ya (2019), la ONG turca Acabaremos con los Feminicidios (2021) y el Centro de Desarrollo de Capacidades para Mujeres Afganas (2023).