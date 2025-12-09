Una jueza española archiva el caso de un desertor ruso asesinado en febrero de 2024

Según informó este martes el Tribunal Superior de la región valenciana, el caso se archiva por falta de autor conocido del crimen, ocurrido el 13 de febrero de 2024. La investigación secreta no ha podido determinar quién o quiénes son los responsables.

La víctima era Maxim Kuzmínov, de 33 años, que protagonizó una conocida deserción al huir a Ucrania a bordo de un helicóptero ruso en agosto de 2023, durante la guerra que comenzó en febrero de 2022 con la invasión rusa del territorio ucraniano.

Medio año después y tras vivir cuatro meses en una urbanización de Villajoyosa con un pasaporte falso ucraniano, apareció muerto a balazos en la rampa del garaje de su residencia.

La decisión de judicial se produce después de un informe de la policía judicial que asegura que "no ha sido posible concretar la autoría material o intelectual de los disparos contra la víctima".

Kuzmínov murió en el acto al recibir media docena de balazos aquel 13 de febrero en la rampa del garaje de un complejo residencial de las inmediaciones de la avenida Rosa dels Vents, donde vivía desde poco después de desertar con una identidad falsa.

El crimen conmocionó este tranquilo lugar de la costa mediterránea española.

Tras recibir los disparos de, según se cree, dos individuos, éstos pasaron el vehículo con que huyeron por encima del cuerpo del asesinado. Luego se dirigieron a la población cercana de El Campello, donde calcinaron el automóvil.

En un principio se pensó que la víctima era un ciudadano ucraniano y que podía tratarse de un ajuste de cuentas por algún delito común, pero a los pocos días se conoció que el asesinado era un desertor ruso porque así lo desvelaron responsables de las inteligencias rusa y ucraniana en varios medios de comunicación de sus respectivos países.

Tiempo después del crimen, en febrero del año siguiente, el jefe del Servicio de Espionaje Exterior de Rusia, Serguéi Narishkin, aseguró que Kuzmínov era un "traidor" y que "se convirtió en un cadáver moral en el momento en que planeó su sucio y terrible crimen", dijo según la agencia oficial rusa RIA Nóvosti.