Una preventa escalonada para lograr lo imposible: entradas para la gira de Rosalía

Para acceder a la preventa había que registrarse previamente en la web de la cantante para obtener un código especial o, en algunos casos, ser cliente de entidades bancarias -como el Banco de Santander en España o American Express en Estados Unidos y Canadá.

Una venta especial que comenzó hoy a las 9:0O GMT para las citas europeas, y a las 9:00 hora local en el caso de los conciertos americanos, según la información de la web de la cantante.

Aunque también hay excepciones, como es el caso de Argentina, donde la preventa para los dos conciertos que se celebrarán en Buenos Aires comenzará mañana a las 10:00 hora local.

Mañana habrá además una segunda fase de la preventa y el jueves 11 saldrán los tickets restantes en una venta normal.

En el caso de España, "las preventas de hoy, tanto la de la entidad bancaria como la de la propia artista, se han desarrollado con total normalidad, tanto en las compras como en las colas virtuales", señalaron desde Ticketmaster, la plataforma encargada de vender las entradas en la mayoría de los conciertos de la gira.

La demanda de hoy "ha superado ampliamente la oferta disponible" y, como ha podido comprobar EFE, dos horas después del inicio de la preventa se habían agotado las localidades más asequibles para todas las citas europeas y se podía encontrar alguna entrada suelta de los paquetes especiales de mayor precio.

Precios que en España van desde 45 euros de la más barata, en grada, a 495,30 del llamado 'paquete diamante', que incluye acceso a una sala vip antes del concierto, donde habrá un puesto de venta especial de 'merchandising' o un fotomatón, y el regalo de una serie de objetos relacionados con la gira.

Los precios son similares en Londres, por ejemplo, pero se cobran en libras. Así, las entradas para ver a la española en el O2 van de las 57 a las 450 libras, lo que supone un rango de 65 a 514 euros.

Y en el caso de las dos citas en Ciudad de México, los fans deberán pagar entre 1.227 y 4.847 peses (de 57 a 233 euros).

Para acceder a las preventas se entraba en una cola que en el caso de España osciló entre las 33.000 y las 89.000 personas -entre una y dos horas de espera-, mientras que en Londres se accedía de forma casi instantánea a la compra.

Poco después de comenzar estas ventas especiales, empezaron a aparecer ofertas de entradas en redes, pero desde Ticketmaster advierten de que no son ni seguras ni fiables si no se adquieren en las vías oficiales.

Para evitar estos abusos, se habilitará el servicio denominado FAN TO FAN, que estará operativo 72 horas después de la fecha de salida a la venta general del 11 de diciembre.

Es un sistema oficial de intercambio de entradas entre fans, seguro y transparente, en el que la reventa estará limitada estrictamente al mismo precio de compra, garantizando así una segunda oportunidad justa para todos los fans.

La esperada gira de presentación de su cuarto disco de estudio, 'Lux', comenzará el 16 de marzo en el LDLC Arena de Lyon (Francia), para después parar en País, en el Accor Arena, los días 18 y 20 del mismo mes.

En marzo pasará también por Zúrich (día 22) y Milán (25) antes de llegar a Madrid, donde dará cuatro conciertos, los días 30 y 1, 3 y 4 de abril, en el Movistar Arena.

El 8 y 9 estará en Lisboa, citas que precederán a los cuatro espectáculos que dará en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Cerrará la parte europea de la gira con conciertos en Ámsterdam (22 de abril), Amberes (27 de abril), Colonia (29 de abril), Berlín (1 de mayo) y Londres (5 de mayo).

Cerca del verano saltará al otro lado del Atlántico, con nueve conciertos que comenzarán e 4 de junio en Miami, para seguir por Orlando (día 8), Boston (11), Toronto (13), Nueva York (el 16 en el Madison Square Garden), Chicago (20), Houston (23), Los Ángeles (29), San Diego (3 de julio) y Oakland (6).

A partir del 16 de julio iniciará en Bogotá su periplo latinoamericano.

Seguirán a la capital colombiana conciertos en Santiago de Chile (24 y 25 de julio), Buenos Aires (1 y 2 de agosto), Río de Janeiro (10 de agosto), Guadalajara (15 de agosto), Monterrey (19 de agosto), Ciudad de México (24 y 26 de agosto) y San Juan (3 de septiembre).