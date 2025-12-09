Vecino de incendio en Manhattan: Sentí un calor penetrante, como si me quemara la espalda

"Me tocaron la puerta diciendo que había fuego en el apartamento 20. (Donde vive) un señor ya mayor (...) Todos los bomberos estaban ahí, en todos los pisos, con sus mangueras. Había mucho caos (...) Cuando llegué al segundo piso estaba lleno humo negro. Primer piso, humo negro. En todas partes entró humo. Sentí un calor penetrante, como que me estaba quemando la espalda. Yo pensé que mi chaqueta se estaba quemando, pero no, solo era un calor muy penetrante", recuerda Castro.

Este peruano jubilado, que lleva viviendo desde 1983 en la quinta planta del edificio, dice que el fuego destrozó su apartamento.

Aún no se ha determinado la causa del fuego y el jefe de Operaciones del departamento de bomberos, Kevin Woods, destacó hoy que el edificio afectado no estaba protegido adecuadamente contra posibles incendios.

"Este edificio es de seis pisos, no ignífugo, con cuatro apartamentos por planta. Al llegar, encontramos un incendio de grandes proporciones en el último piso y en el tejado. El fuego afectó gravemente a tres de los cuatro apartamentos. Se produjo un derrumbe importante del techo hacia el último piso y también de un muro hacia la calle", declaró a la prensa Woods.

Castro espera a que el Departamento de Edificios haga su inspección.

"Probablemente no vamos a volver porque colapsó el techo", se lamenta. Tampoco sabe dónde pasará la noche; dice que tiene que esperar a recibir más información de la Cruz Roja y que varios vecinos del barrio le ofrecieron ayuda.

No obstante, Castro mantiene un buen ánimo: "Lo importante es que uno esté en vida. Y eso mismo le digo las personas: cuando tengan momentos así, no desesperarse. La vida continúa".

"El árbol ahorita ya no tiene hojas, no tiene ramas verdes, pero pronto en primavera va a florecer. Siempre hay primaveras", apunta señalando un árbol sin hojas que está frente a su casa.

Pese a que el fuego está ya apagado, el vecindario huele a goma quemada, en la acera del edificio hay cascotes y del toldo de la farmacia del inmueble cae agua.

Carlos, que trabaja en una barbería y peluquería situada frente al edificio, muestra el video que grabó en la mañana. En él se ve que las llamas eran de varios metros de alto y cómo los bomberos subían con escaleras para apagar la conflagración.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY, en inglés) elevó hoy a cuatro el nivel de alerta del incendio, este nivel implica un fuego grave que requiere el despliegue de un importante número de unidades y bomberos. Las alarmas cinco y seis se reservan para incendios extremadamente graves o masivos.