Wall Street cierra en mixto, en medio de expectativas de recorte de tipos de la Fed

El Dow Jones de Industriales bajó un 0,38 % y se situó en 47.560 unidades; el S&P 500 cedió un 0,09 %, hasta los 6.840 enteros, y el Nasdaq terminó con un leve repunte del 0,13 %, hasta 23.576 puntos.

Los inversores esperan con total probabilidad que el banco central recorte los tipos en un cuarto de punto porcentual, como en septiembre y octubre, tras los últimos datos económicos, que muestran una inflación persistente y debilidad en el mercado laboral.

En el plano corporativo, siguió en el foco Warner Bros. Discovery (WBD), que subió un 3,8 % después de la opa hostil multimillonaria lanzada el lunes por Paramount a sus accionistas para superar la puja de Netflix, acordada por ambos consejos de administración.

Paramount subió un 0,5 % y Netflix bajó menos del 0,1 %.

Mientras, Nvidia bajó un 0,3 % después de que ayer el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara que le permitirá exportar su chip de inteligencia artificial (IA) H200 a ciertos clientes en China pero le cobrará el 25 % de esas ventas.

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, las mayores pérdidas fueron para el banco JPMorgan Chase (-4,7 %), que los analistas atribuyeron a sus nuevas estimaciones de gasto para 2026, que ascienden a 105.000 millones de dólares, más de lo esperado.

En otros mercados, el petróleo de Texas bajó a 58,25 dólares el barril, el oro subía a 4.238 dólares la onza, el rendimiento del bono a 10 años repuntaba al 4,186 % y el euro se debilitaba frente al dólar, con un cambio de 1,162 ante las expectativas por la Fed.