Zelenski dice que presentará "próximamente" a EE.UU una revisión del plan de paz

"Estamos comprometidos con una paz real y mantenemos un contacto constante con Estados Unidos. Y, como señalan acertadamente nuestros socios en los equipos de negociación, todo depende de si Rusia está dispuesta a tomar medidas efectivas para detener el derramamiento de sangre y evitar que la guerra vuelva a estallar", escribió en X.

Y agregó: "En un futuro próximo estaremos listos para enviar los documentos revisados a Estados Unidos".

El mensaje fue publicado mientras se reunía en el Palacio Chigi de Roma, sede del Ejecutivo italiano, con Meloni, tras la ronda de la víspera en Londres y Bruselas con socios europeos y de la OTAN y en medio de las negociaciones de los EE.UU de Donald Trump a dos bandas con Rusia.

"Estamos trabajando muy activamente en todos los elementos de unos potenciales pasos hacia el final de la guerra. Las partes ucraniana y europeas están ahora más desarrolladas y estamos preparados para presentárselos a nuestros socios de Estados Unidos. Juntos, con la parte estadounidense, esperamos lograr rápidamente que estos pasos sean lo más factibles posibles", aseveró en el mismo mensaje.

A su paso por Roma, la mandataria italiana, reconocida aliada en Europa de Trump y que siempre ha mostrado su apoyo a Kiev, le recibió en el patio del palacio con un abrazo y después mantuvieron un encuentro a puerta cerrada durante una hora y media.

Al término, Zelenski explicó por el mismo canal que la reunión había sido "excelente y muy sustancial" y que habían tratado "todos los aspectos de la situación diplomática".

"Apreciamos el papel activo de Italia en la generación de ideas prácticas y en la definición de pasos para acercar la paz. La puse al tanto del trabajo de nuestro equipo negociador y estamos coordinando nuestros esfuerzos diplomáticos. Contamos enormemente con el apoyo continuo de Italia: es importante para Ucrania", alegó.

Además, Zelenski agradeció a la primera ministra por el paquete de asistencia y generadores de energía prometido.

"Esto es exactamente lo que apoyará a las familias ucranianas, a nuestra gente, a los niños y a la vida cotidiana en nuestras ciudades y comunidades, que siguen soportando constantes ataques rusos. Debemos proteger vidas. ¡Gracias, Italia!", terminó.

Por la mañana, Zelenski visitó al papa León XIV en su residencia de la localidad romana de Castel Gandolfo, donde suele descansar los martes.

Durante la audiencia el pontífice estadounidense "reiteró la necesidad de continuar el diálogo y renovó el urgente deseo de que las iniciativas diplomáticas en curso puedan conducir a una paz justa y duradera", según un comunicado de la Santa Sede.

El día anterior, el presidente ucraniano avanzó que Kiev prepara un plan alternativo para presentárselo a los negociadores de Washington y advirtió que no cederá territorios a Rusia.

Por otro lado, Zelenski también respondió a los periodistas que le preguntaban a su salida de un hotel de Roma sobre la petición de elecciones en Ucrania lanzada por Trump en una entrevista publicada este martes por Politico.

"Yo estoy siempre listo", respondió escuetamente.