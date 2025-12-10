Abra, de Avianca y GOL, prevé salir a bolsa en EEUU en 2026 y avanzar integración de Sky

En una rueda de prensa en Bogotá sobre el balance de 2025 y los planes para el próximo año, Neuhauser recordó que el grupo presentó esta semana el borrador de su oferta pública inicial de acciones ordinarias ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés) y afirmó que "eso se amarra a la visión de abrir en bolsa el grupo el año que viene".

Ahora "comienza un proceso que requiere aprobaciones regulatorias y revisiones que nos va a llevar varios meses entrando el próximo año, pero que de verdad ya comienza a prepararnos para lo que queremos en definitiva, que es vernos frente a los clientes, pero también frente a los mercados de capitales, como un solo grupo y levantar plata de manera conjunta", señaló el CEO.

También destacó que Avianca atraviesa "la mejor situación financiera en su historia reciente".

En lo que va de 2025, la aerolínea ha transportado a más de 52 millones de pasajeros y, en el tercer trimestre, obtuvo "el mejor resultado" para ese periodo, con ingresos operativos por 1.509 millones de dólares y un EBITDAR de 411 millones, con crecimientos interanuales de 12,8 % y 15 %, respectivamente.

Entre sus planes para 2026, Abra —creado tras la salida de Avianca de su proceso de bancarrota en 2021— espera avanzar en la eventual incorporación de Sky Airline. Las compañías anunciaron en noviembre un preacuerdo y hoy avanzan en los trámites regulatorios, explicó Neuhauser.

"En nuestro mapa hay un paso en blanco todavía en Chile y Perú (al) que queremos llegar, y creemos que Sky es un gran socio", afirmó el CEO, tras precisar que el grupo alcanzó un principio de acuerdo para convertir el bono convertible, que le daría una participación cercana al 50 % de Sky, y para que el resto de accionistas intercambie sus acciones, con el objetivo de que el 100 % de la propiedad quede bajo el grupo.

Neuhauser defendió que la operación fortalecerá a Sky, que hoy, dijo, está "huérfana frente a grandes grupos que se van creando", y permitirá ofrecer mayor conectividad a los pasajeros.

El ejecutivo también subrayó que, en los últimos cinco años, el grupo ha reducido en más del 15 % la huella de carbono por asiento.

Por su parte, el presidente de Avianca, Gabriel Oliva, anunció que a partir del próximo 15 de enero la aerolínea tendrá el 100 % de sus rutas nacionales en Colombia, Ecuador y Guatemala con Business Class.

Avianca, líder en Colombia, Ecuador y Centroamérica, opera una de las redes más grandes de América Latina, con más de 150 rutas, 700 vuelos diarios y una flota de 140 aviones Airbus 320 y Boeing 787 Dreamliner, que conectan con más de 80 destinos en más de 25 países de América y Europa.