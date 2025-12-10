Activistas del partido de Gobierno protestan en Honduras coreando "no al fraude" electoral

Las protestas se iniciaron el martes, luego de que el expresidente Manuel Zelaya, coordinador general de Libre y esposo de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, pidiera a activistas del partido en Tegucigalpa que se movilizaran hacia el estatal Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), que está sirviendo de centro de apoyo logístico del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En Tegucigalpa, donde esta madrugada se retiraron los activistas de Libre que estaban frente al Infop, hoy otro grupo de manifestantes, que dijeron ser empleados del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), se plantaron frente a la institución y comenzaron a quemar a neumáticos.

También se registra una protesta similar en la carretera entre las ciudades de El Progreso y Tela, norte del país.

Los portones de ese instituto permanecen cerrados y con un resguardo de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) y de la Policía Nacional Civil.

Por ley, las Fuerzas Armadas tienen la responsabilidad del transporte, cuidado y vigilancia del material electoral.

Zelaya, quien además es el principal asesor de la presidenta Castro, dijo el martes que, según el conteo nacional de actas presidenciales que tiene Libre, el candidato opositor Salvador Nasralla, del conservador Partido Liberal, gana las elecciones.

"He consultado a nuestra candidata (de Libre) Rixi Moncada para dar esta información porque, según nuestro propio conteo nacional de actas presidenciales, acta por acta quien gana la presidencia es Salvador Alejandro César Nasralla Salum", escribió Zelaya en la red social X.

Con su mensaje, Zelaya acepta la derrota de la candidata presidencial de Libre en las elecciones generales, cuyos resultados preliminares del ente electoral los encabeza Nasry 'Tito' Asfura, candidato del conservador Partido Nacional, a quien apoya el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según Zelaya, el indulto que Trump la concedió la semana pasada al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumplía una condena de 45 años en Nueva York por narcotráfico y armas, y su apoyo ofrecido al candidato del Partido Nacional, entre otros hechos, "alteró de manera brutal la intención de voto que favorecía claramente a la candidata Rixi Moncada".

Señaló además que "el terrorismo electoral fue impuesto a través de un TREP (sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) manipulado" y que hay un "golpe electoral en marcha".

"Lo denunciamos con firmeza: no lo aceptamos y por esas sucias maniobras exigimos que las elecciones sean nulas", recalcó el exmandatario, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009, cuando promovía reformas que, las autoridades de entonces, adujeron que violentaban la ley.

Con el 99,40 % de las actas escrutadas, el último registro del CNE dejó los resultados con Nasry 'Tito' Asfura en el primer lugar con 1.298.835 votos (40,52 %), por delante de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, ambos conservadores, que suma 1.256.428 sufragios (39,48 %), mientras que Moncada permanece en el tercer lugar con 618.448 votos (19,29 %).

Los hondureños acudieron a las urnas para elegir un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Centroamericano.