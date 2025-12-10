Al menos dos muertos y un herido tras derrumbe en una mina de carbón en el norte de Perú

El accidente se produjo en la localidad de Rosas Pampa, en la provincia cajamarquina de Chota, a unos 970 kilómetros de Lima, según precisó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

El organismo indicó en un reporte preliminar que las intensas lluvias que caen en la zona produjeron un derrumbe "que dejó personas atrapadas en el interior del socavón de una mina de carbón".

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) precisó, por su parte, que el accidente dejó a tres personas atrapadas en el socavón, así como daños en terrenos agrícolas de la zona.

Añadió que en los trabajos de búsqueda y rescate participaban especialistas, agentes de la Policía, representantes de las autoridades locales y pobladores locales organizados, además de personal sanitario, que llegó a la zona en ambulancias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La emisora RPP informó que equipos de rescate y grupos de ronderos (vigilantes rurales) lograron recuperar durante la madrugada de este miércoles el cuerpo de una de las víctimas mortales, que fue identificado como Ángel Lumba.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según la información, la inestabilidad del terreno ha dificultado el rescate del otro fallecido, que fue identificado como Pascual Saavedra.

Posteriormente, la cadena local ATV mostró imágenes del rescate de un tercer minero, identificado como Román Lumba, quien aparentemente es padre de Ángel y fue trasladado con vida a un centro médico tras ser retirado del socavón.

Los especialistas continúan con las tareas de búsqueda y rescate en el socavón, a las que se han sumado equipos del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), mientras que la Policía Nacional y el Ministerio Público investigan las causas del accidente.