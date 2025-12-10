Alto comisionado de D. Humanos pide desescalada en las tensiones entre EEUU y Venezuela

"Cualquier escalada no está en el interés de nadie, por eso llamamos siempre a una desescalada, a encontrar una manera de abordar esto mediante un compromiso constructivo entre los dos países", señaló Türk en una rueda de prensa en la que repasó la situación en el mundo, con ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos.

El alto comisionado austriaco subrayó que ya en anteriores ocasiones ha declarado que los ataques a embarcaciones en el Caribe (más de una veintena y con cerca de 90 muertos) son "una violación del derecho internacional, en particular de los derechos humanos" y ha pedido que se investiguen de forma independiente y con prontitud.

"Hemos visto que el Congreso de Estados Unidos ha llevado a debate estos ataques, y espero que ello conduzca a una investigación seria, rápida e independiente que permita esclarecer plenamente lo que ha ocurrido allí", subrayó el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas.

En la víspera, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que los días de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, están "contados", el mismo día en que dos aviones de combate F-18 estadounidenses sobrevolaron aguas del Golfo de Venezuela durante unos 40 minutos, en un nuevo gesto de presión de Washington.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este mismo miércoles tiene lugar la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz concedido a la líder opositora venezolana, María Corina Machado.