Amazon incrementa sus planes de inversión en la India hasta los 35.000 millones de dólares

"La India sigue siendo para Amazon una de sus mayores oportunidades a largo plazo. Apenas estamos empezando (...) Estimamos que vamos a invertir más de 35.000 millones de dólares adicionales en nuestros negocios (en este país)", dijo el vicepresidente sénior de Amazon para Mercados Emergentes, Amit Agarwal, en un foro en Nueva Delhi.

Agarwal estimó que, por el impulso de las exportaciones, Amazon generará 80.000 millones de dólares de exportaciones acumuladas desde la India para 2030.

"Cuando observamos nuestro negocio en los próximos cinco años, mientras seguimos atendiendo a la India, anticipamos que para 2030 estaremos apoyando 3,8 millones de nuevos empleos, entre directos, indirectos y temporales. Eso significa un millón de empleos adicionales para 2030", dijo el alto cargo de Amazon, que mostró el compromiso de la firma con llevar la inteligencia artificial (IA) a más de 15 millones de pequeñas empresas en el gigante del Sur de Asia.

"Queremos mejorar nuestra experiencia para que cientos de millones de indios experimenten la IA", añadió.

El anuncio de inversiones adicionales de Amazon tiene lugar un día después de que Microsoft anunciase una inversión de 17.500 millones de dólares en la India, la mayor realizada jamás por esta compañía en Asia.

El pasado 14 de octubre, otro gigante tecnológico, Google anunció una inversión de 15.000 millones de dólares para construir un centro de datos IA en el estado sureño de Andhra Pradesh.

En los últimos meses, Nueva Delhi ha establecido contactos con empresas del sector tecnológico como Qualcomm, Nvidia, Adobe o IBM para explorar las posibilidades del sector de la IA en la India.

No obstante, el Gobierno indio ha alertado de que esta tecnología se está utilizando como instrumento de poder en el actual escenario de competencia global y tensiones geopolíticas y ha llamado a fortalecer la autonomía estratégica de los países ante la volatilidad global.

Con más de 1.400 millones de habitantes, el mercado indio ofrece una amplia red de oportunidades para el creciente sector de la IA en ámbitos diversos.

En 2023, Amazon se comprometió a elevar la inversión de la empresa de comercio electrónico a 26.000 millones de dólares en la India para el año 2030 y un año después anunció su entrada en el ámbito del comercio rápido en este país.

El año pasado, una oficina dependiente del Gobierno de la India incautó más de 3.500 productos sin homologar en un almacén de Amazon en Nueva Delhi.