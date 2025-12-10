Amazon pagará al Fisco italiano 723 millones de euros para saldar su pugna

Del total, 511 millones fueron definidos en las últimas horas, mientras que otros 212 millones ya habían sido abonados días atrás por las divisiones Amazon Logística y Amazon Italia Transport, según avanzan los medios locales.

Amazon ha emitido un comunicado en el que confirma el acuerdo, aunque sin aportar las cifras, y fuentes de la compañía sostienen que a pesar del pacto siguen en desacuerdo con las premisas de la investigación.

"Hemos alcanzado un acuerdo con la Agencia Tributaria y seguimos concentrados en ofrecer una experiencia de adquisición excelente a nuestros clientes en Italia. Este acuerdo refleja nuestro compromiso en colaborar de forma constructiva con las autoridades italianas", ha comunicado el coloso en un comunicado remitido a EFE.

Asimismo avanza que, paralelamente, se defenderán "con determinación en un eventual proceso penal" que tacha de "infundado".

"Somos uno de los mayores contribuyentes en Italia y uno de sus principales inversores extranjeros. En los últimos 15 años hemos invertido más de 25.000 millones de euros en Italia, donde damos trabajo directamente a más de 19.000 personas", ha alegado.

Por eso, Amazon ha advertido que los "contextos normativos imprevisibles, las sanciones desproporcionadas y los procesos legales largos inciden sobre la atracción inversora" de Italia.

La regularización se enmarca en las investigaciones coordinadas por la Fiscalía de Milán (norte de Italia) y llevadas a cabo por la Guardia di Finanza y la propia Agencia Tributaria, que habían calculado un agujero de 3.000 millones de euros entre impuestos, intereses y sanciones.