Apoyo dispar a la huelga de la industria alimentaria y comercio en Túnez

La Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT), el mayor sindicato del país, aseguró, a través de sus redes sociales, que en Nabeul (noreste), el 80 % de los trabajadores de la industria alimentaria apoyaron el paro, mientras que para otras localidades se limitó a hablar de una "jornada exitosa", sin referirse a porcentajes.

Sin embargo, EFE corroboró que, en la capital tunecina, la huelga no tuvo impacto real en la ciudadanía, ya que los establecimientos de alimentación y comercio de algunas de las calles más concurridas abrieron sus puertas como de costumbre, con todo su personal operativo.

A primeras horas de la mañana, cientos de trabajadores del sector en todo el país se concentraron en las distintas sedes de los sindicatos regionales, como había instado la UGTT, para exigir conjuntamente aumentos salariales y reivindicar el derecho a la negociación colectiva.

El sindicato adelantó que "próximamente" se reunirá su órgano administrativo sectorial para analizar el impacto de la huelga y evaluar la posibilidad de nuevas acciones, que no precisó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A principios de noviembre, el sector bancario y financiero tunecino participó en una huelga durante dos jornadas consecutivas -con una respuesta de más del 80 % del personal, según el sindicato-, con las mismas exigencias que hoy planteó la industria de la alimentación y el comercio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La UGTT convocó una huelga general para el 21 de enero de 2026 en "defensa de las libertades", del "derecho" a negociar aumentos salariales y del diálogo social, en un momento de especial desencuentro entre la agrupación sindical y la Presidencia.

El paro nacional anunciado buscará "la imposición del diálogo social, la defensa del derecho sindical y de negociación de aumentos salariales acordes al nivel del país, tanto para el sector público como para el privado", señaló la organización.