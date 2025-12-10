Argentina vuelve a mercados internacionales y coloca deuda por 1.000 millones de dólares

"Luego de casi ocho años de ausencia en los mercados de financiamiento en moneda extranjera, el Tesoro colocó 1.000 millones de un nuevo bono a cuatro años, con cupón del 6,5 %, bajo legislación argentina. Se recibieron un total de ofertas por más de 1.400 millones, de un total de más de 2500 inversores", expresaron desde el ministerio que encabeza Luis Caputo.

El rendimiento al precio de corte del instrumento, denominado BONAR 2029N -para diferenciarlo del ya existente BONAR 2029-, resultó en una tasa anual de 9,26 %, "equivalente con un diferencial de 550 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro estadounidense de igual duración, o unos 100 puntos básicos por debajo del rendimiento de los bonos existentes con duración similar", agregó el comunicado del Gobierno argentino.

El bono pagará el capital íntegro al vencimiento, previsto para el 30 de noviembre de 2029.

La Secretaría de Finanzas afirmó que el resultado de la licitación refleja "una demostrada confianza de los inversores en las mejoras de 'fundamentals' económicos" bajo el mandato del presidente Javier Milei, que la semana pasada había celebrado el anuncio de la medida.

El BONAR 2029N permitirá al Tesoro argentino cubrir parcialmente los pagos de deuda externa con vencimiento el 9 de enero de 2026 por alrededor de 4.300 millones de dólares, correspondientes a bonos AL30 y AL29 sin afectar a las reservas netas del Banco Central.

"Vamos a salir con un bono a cuatro años, a noviembre de 2029, con un cupón. Es un dato importantísimo por lo que se viene hablando de la acumulación de reservas. La idea es pagar los vencimientos de enero sin que bajen las reservas", había señalado el ministro Caputo en una entrevista previa a la licitación con el canal América 24.

Argentina, cuyo nivel de riesgo país es actualmente de 628 puntos básicos, no colocaba deuda en los mercados internacionales desde 2018 por las altas tasas de interés que debería convalidar.

El Banco Central de Argentina ha tenido dificultades para acumular reservas monetarias, que actualmente rondan los 41.882 millones de dólares.