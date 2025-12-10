Arquidiócesis de Nueva York lanza página de noticias en español para la comunidad latina

La plataforma contendrá noticias relacionadas con la religión, editoriales, videos y fotos, así como de la cultura latina, de inmigración, comunitarias y hasta temas de política que les afecte.

La editora de 'BuenasNoticias', Fernanda Perorazio, dijo a EFE que la página ha estado a prueba durante un año y que finalmente hoy hacen el lanzamiento oficial. Explicó que la Arquidiócesis tiene otra en inglés 'TheGoodNewsroom.org, y que crearon la versión en español por el gran número de latinos en sus iglesias.

Los artículos de la página en inglés serán traducidos, si bien la nueva página también tendrá contenido original diario, ya que cuenta con reporteros, dos camarógrafos y un fotógrafo.

"Tendrá noticias en español a cargo de gente hispana", dijo Perorazio, y agregó que los lectores tendrán la opción en la misma página de leer en inglés o elegir el contenido en español, que no se limitará sólo a Nueva York, destacó.

"Habrá todo tipo de noticias, de religión pero también de la cultura, como fue la celebración del día de los muertos, que es importante para los mexicanos, o de inmigración, de educación", indicó.

La página web también cuenta con la sección de videos, donde celebridades hablan de la importancia de su fe.

"No será solo temas religiosos, se tocan otros también como la lucha contra el tráfico humano, 'la fe de los artistas'", entre otros, señaló Perorazio, a cargo de elegir el contenido de la página, que llegará desde la iglesia, escuelas católicas, de sus reporteros -mas de diez personas trabajando en inglés y español- o de agencias de noticias.

La Arquidiócesis de Nueva York cubre los condados de Manhattan, El Bronx y Staten Island en la ciudad pero también abarca otros condados al norte del Estado: Dutchess, Orange, Putnam, Rockland, Sullivan, Ulster y Westchester y sirve a unos 2,5 millones de católicos, una de las más grandes en EE.UU..