Austria rechaza definitivamente extraditar a EEUU al oligarca ucraniano Dmitri Firtash

En un comunicado, el OLG informó este miércoles de su decisión de desestimar como "inadmisible", por cuestiones de procedimiento, un recurso presentado el año pasado por la Fiscalía contra el rechazo a la extradición del acusado dictado por un tribunal regional en 2024.

El fallo de este martes, por incumplimiento de un plazo por parte de la Fiscalía, no puede ser recurrido y "es vinculante", resalta la nota.

Se pone así fin a un proceso de extradición que ha durado más de once años.

En marzo de 2014, Firtash, que ahora tiene 60 años, fue detenido en Austria a instancias de la Fiscalía de Chicago (EEUU), que lo reclama por la supuesta creación de una organización criminal y por pagar presuntamente multimillonarios sobornos a funcionarios de la India para hacerse con la prospección de un yacimiento de titanio en ese país.

Poco después de su detención fue puesto en libertad bajo una fianza de 125 millones de euros.

Firtash, que por entonces ejercía una considerable influencia política en Ucrania, negó sistemáticamente los cargos presentados en Estados Unidos, alegando que la acusación tenía motivaciones políticas.

También la Justicia española reclamó la entrega del oligarca, tras acusarlo de presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales, una solicitud que fue rechazada definitivamente en 2017.

El año pasado, el Gobierno británico incluyó a Firtash y a su mujer, Ladas Firtash, entre sus sancionados, calificando al oligarca como "agente corrupto" y un "notorio" cleptócrata que extrajo cientos de millones de libras de la economía ucraniana.