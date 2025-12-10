Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams copresidirán la Met Gala junto a Anna Wintour

Mientras, el diseñador belga Anthony Vaccarello y la intérprete Zoë Kravitz copresidirán el comité anfitrión de la gala, en el que también se encuentran los cantantes Sabrina Carpenter, Sam Smith y Doja Cat y la modelo Alex Consani.

También forman parte de este comité otras celebridades como Lena Dunham, Gwendoline Christie, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Paloma Elsesser, LISA, Chloe Malle o Teyana Taylor.

Esta es la primera Met Gala de Anna Wintour como exdirectora de Vogue, y también es la primera vez de Venus Williams como copresidenta, siete años después de que su hermana Serena asumiera este título.

Este año, el evento explorará el 'Arte del Vestuario', indagando en la moda como arte y la relación entre la ropa y el cuerpo, tal y como anunció el museo el pasado noviembre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Andrew Bolton, curador a cargo del Instituto del Traje del Met (Costume Institute), explicó entonces que el título de la muestra (Costume Art, en inglés) alude a la historia de la propia institución, que se fundó en 1946 como una entidad independiente llamada Museo del Arte del Vestuario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La entidad aún no ha anunciado el código de vestimenta del evento, pero este seguirá la temática de la gran exposición de primavera del Met, que abordará la importancia del "cuerpo vestido".

La muestra, que abrirá al público el 10 de mayo, combinará prendas del Instituto del Traje con pinturas, esculturas y otras piezas del museo, enfocadas en el arte occidental desde la prehistoria hasta la actualidad.

Además, inaugurará un nuevo conjunto de galerías de casi 12.000 pies cuadrados que se llamará Condé Nast -en honor a la empresa de medios propietaria de la revista Vogue- y donde se exhibirán trajes que anteriormente nunca se han mostrado.