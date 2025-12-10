Brasil elevará el salario mínimo un 6,79 % en 2026

El reajuste fue anunciado por el Ministerio de Planificación y Presupuesto, después de conocerse el dato de inflación de octubre, que acumula el 4,18 % en los últimos doce meses.

El salario mínimo sirve también como referencia para fijar las pensiones y calcular el monto de otros beneficios regidos por la Seguridad Social, por lo que afecta directamente a un tercio de la población brasileña, según datos del censo.

Este es el cuarto año seguido en que el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva concede un aumento del salario mínimo por encima de la inflación.

El reajuste del salario mínimo se realiza, por ley, con una fórmula que equilibra la inflación del año anterior, el crecimiento del PIB de los dos años anteriores y el techo de la elevación del gasto público.

A pesar de los aumentos de los últimos años, el salario mínimo no alcanza para cubrir las necesidades básicas de una familia de cuatro personas, que llega a los 7.067,18 reales al mes (unos 1.290 dólares), según cálculos del Departamento Intersindical de Estadísticas y Estudios Socioeconómicos (Dieese).