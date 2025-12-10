Bruselas investiga la compra de operadora del Puerto de Barcelona por MSC y Hutchison

El Ejecutivo comunitario teme que la transacción pueda llevar a precios más altos o una reducción de la calidad de los servicios de la terminal de contenedores del Puerto de Barcelona, explicó la institución en un comunicado.

En junio pasado, el Puerto de Barcelona anunció que había dado luz verde a que Terminal Investments Limited Holding (TiL), empresa participada mayoritariamente por la naviera MSC, pueda adquirir el 50 % de la terminal de contenedores Hutchison Ports BEST, hasta ahora en manos únicamente de Terminal Catalunya SAU (TERCAT).

El Ejecutivo comunitario recordó que Barcelona Europe South Terminal (BEST) es el principal puerto de alta mar para la carga con origen y destino en Barcelona y su interior mientras que TIL es parte del grupo MSC, líder mundial del transporte marítimo de contenedores con importantes operaciones en el puerto de Barcelona.

La investigación preliminar de la Comisión indica que la transacción "podría reducir significativamente la competencia en el mercado de prestación de servicios de terminal de contenedores en el puerto de Barcelona y potencialmente generar precios más altos y una menor calidad de los servicios para las compañías navieras de contenedores que compiten con MSC", indicó la institución.

En concreto, Bruselas considera que los servicios de la terminal de contenedores del puerto de Barcelona son importantes para la prestación de servicios de transporte marítimo de contenedores de línea para carga hacia y desde Barcelona y su interior.

Y que la entidad fusionada puede excluir a las navieras de contenedores de línea competidoras al brindar un trato preferencial a MSC para el uso de los servicios de BEST.

"Dicho trato discriminatorio puede tomar la forma, en particular, de precios más altos, acceso tardío al atracadero, disponibilidad limitada de grúas y espacio de almacenamiento para los competidores de MSC", señala la Comisión, que añade que esta exclusión parcial "puede ser una estrategia rentable para la entidad fusionada".

Además, considera que las compañías excluidas parecen tener posibilidades limitadas de cambiar a otra terminal de contenedores de alta mar en el puerto de Barcelona, a saber, la Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB).

La Comisión Europea tiene ahora hasta el 30 de abril de 2026 para llevar a cabo una investigación en profundidad que determine si estas preocupaciones se confirman. La apertura de estas pesquisas, recordó la institución, no prejuzga su resultado.