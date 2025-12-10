Bulgaria rechaza extraditar al magnate ruso acusado de explosión con 200 muertos en Líbano

El tribunal ha argumentado que no hay garantías de que si es juzgado y considerado culpable en Líbano, el detenido no sea condenado a muerte.

La corte anuló también la prisión provisional contra Grechushkin, aunque esa medida seguirá vigente hasta que el Tribunal de Apelación de Sofía ratifique la excarcelación, según se informa la radio pública BNR.

Grechushkin, que posee también ciudadanía chipriota y ucraniana, es el presunto propietario del buque ‘Rhosus’ que, con bandera moldava, transportó un cargamento de más de 2.700 toneladas de nitrato de amonio producido en Georgia al puerto de Beirut, donde permaneció más de seis años sin custodia antes de explotar.

Grechushkin fue arrestado el 5 de septiembre a su llegada al aeropuerto de Sofía desde Chipre, casi cinco años después de que un juez de investigación libanés emitiera dos órdenes de arresto a través de Interpol contra él y contra el capitán del barco, Boris Prokoshev, también ciudadano ruso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La explosión el 4 de agosto 2020 en el puerto de Beirut causó al menos 218 muertos y 7.500 heridos, y una fuerte devastación en la capital libanesa.