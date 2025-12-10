Candidatos firman un compromiso para la gestión comunitaria del agua en Costa Rica

El acuerdo público reconoce el aporte decisivo de los acueductos comunales al bienestar de más de 1,7 millones de habitantes y a la seguridad hídrica de Costa Rica, y establece lineamientos concretos en gobernanza democrática del agua, fortalecimiento institucional, financiamiento sostenible, protección de fuentes y reconocimiento legal y político del sector comunitario.

"Costa Rica no puede hablar de seguridad hídrica sin reconocer primero a quienes han sostenido el agua por más de sesenta años en una gran cantidad de comunidades. Este compromiso nacional es un llamado a honrar esa responsabilidad colectiva y a construir un país que resguarde el agua como derecho humano y reconozca y valore a quienes la conservan y la gestionan", el presidente de Conaflu, Rolando Marín.

El documento fue firmado por las candidatas presidenciales Ana Virginia Calzada (Centro Democrático Social) y Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana), y los candidatos a la vicepresidencia Guillermo Arroyo (Frente Amplio), Xinia Chaves (Partido Liberación Nacional), Douglas Soto (Partido Pueblo Soberano) y Steven Barrantes (Partido Unidad Social Cristiana).

Además firmaron 18 candidatos a diputados de varios partidos.

Según Conaflu, por más de seis décadas los acueductos comunales, integrados por cerca de 10.000 personas voluntarias, han construido infraestructura vital, protegido nacientes y garantizado agua potable a las comunidades rurales, indígenas y costeras, pero enfrentan crecientes presiones por la crisis climática, el deterioro de las cuencas, la expansión urbanística desordenada y vacíos normativos que amenazan la continuidad del servicio.

Costa Rica celebrará el próximo 1 de febrero las elecciones en las que 3,7 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para escoger al presidente y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030.