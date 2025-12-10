Capturado uno de tres reos fugados de cárcel de zona de Ecuador fronteriza con Colombia

"Mano dura y cero tolerancia! Vamos por el resto. Nadie pone en riesgo la seguridad del país!", escribió en sus redes sociales el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

Tras confirmar la recaptura de uno de los reos a través de la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa apuntó que se ha relevado al personal de guardia que se encontraba en el momento de la fuga y el inicio del proceso disciplinario correspondiente.

Además, indicó que se aplicarán pruebas poligráficas al personal que integraba este turno de guardia y señaló que se presentó la denuncia contra el personal presuntamente involucrado y que se colabora absolutamente con el proceso legal para esclarecer este tema.

Las cárceles son uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal sin precedentes que atraviesa Ecuador, al haber sido asesinados en su interior unos 600 reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Algunas prisiones están militarizadas y otras bajo control de la Policía Nacional, en el marco del "conflicto armado interno" que el presidente Daniel Noboa declaró en 2024 para luchar contra las bandas delictivas, a quienes se les atribuye la escalada de violencia que ha llevado al país a estar a la cabeza del índice de homicidios en Latinoamérica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Una situación que se ha agudizado en 2025, ya que en el primer semestre de este año Ecuador registró 4.619 homicidios, un 47 % más que en el mismo período de 2024, cuando se contabilizaron 3.143.