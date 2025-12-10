Capturan en Ecuador a 'Monstruito', de Los Lobos, buscado por asesinato de una concejala

La operación se desarrolló en la localidad de Naranjal, en la provincia costera de Guayas, donde los agentes intervinieron un domicilio en el que varios miembros de Los Lobos se dedicaban presuntamente al tráfico de drogas y al almacenamiento de armas de fuego.

‘Monstruito’ era requerido por las autoridades como presunto coautor del asesinato de la concejala de Naranjal, Diana Carnero, de 29 años, quien fue tiroteada en la cabeza por dos sicarios en motocicleta en la misma ciudad.

Aunque los atacantes lograron escapar, los testimonios y las imágenes de las cámaras de seguridad permitieron a la Fiscalía identificarlos.

El otro implicado fue detenido pocos días después del crimen y, meses más tarde, condenado a 22 años de cárcel y al pago de una multa de 376.000 dólares.

Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, propiciada por el incremento de actividad de bandas criminales organizadas, lo que llevó al presidente del país, Daniel Noboa, a declarar en enero de 2024 el "conflicto armado interno" contra las estructuras criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".