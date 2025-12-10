Chaves conversará con Bukele sobre políticas de seguridad en su visita a El Salvador

"Me invitó a visitarlo, a que habláramos de políticas de seguridad, voy a conocer el CECOT, esa famosa cárcel de alta contención que contribuyó a que El Salvador se haya convertido en uno de los países más seguros del mundo. Eso es un milagro", afirmó Chaves durante su conferencia de prensa semanal.

El mandatario costarricense también indicó que tratará con Bukele temas de cooperación entre ambas naciones.

"Para nadie es un secreto que Costa Rica y El Salvador nos hemos vuelto recientemente naciones más cercanas, hermanas y que nos une un profundo cariño y agradecimiento al pueblo de El Salvador porque nos tendió la mano en un momento difícil", destacó Chaves.

La Casa Presidencial de Costa Rica anunció este miércoles que Bukele recibirá el próximo jueves 11 de diciembre a su homólogo costarricense en la Quinta Presidencial en el Lago Coatepeque.

La visita de Estado de Chaves a San Salvador está programada para el 11 y 12 de diciembre con el objetivo de firmar un memorando de entendimiento sobre cooperación, y para dar seguimiento a los acuerdos en materia de seguridad y comercio alcanzados el año pasado durante una visita oficial de Bukele a Costa Rica el año pasado.

El 12 de noviembre de 2024 el presidente salvadoreño realizó una visita a Costa Rica y, entre otras actividades, acudió la principal cárcel de Costa Rica, conocida como 'La Reforma', en donde brindó una conferencia de prensa en la que alertó de "síntomas" de criminalidad similares a los que enfrentó su país al inicio del fenómeno de las pandillas y sugirió reformas al sistema carcelario para que el Gobierno tenga el control total.

Ese día, Bukele recordó que durante su Gobierno se construyó la cárcel más grande de Latinoamérica, con capacidad para 40.000 reclusos, con un "costo bajísimo" de 115 millones de dólares y diseñada por el propio Gobierno.

Posteriormente, Costa Rica anunció la construcción de una cárcel con capacidad para 5.000 reclusos inspirada en la infraestructura salvadoreña, la cual se pretende que esté terminada a mediados de 2026.