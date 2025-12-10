Mundo
10 de diciembre de 2025 - 11:35

Cinco militares sudaneses muertos al estrellarse un avión de carga en el noreste de Sudán

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2393

Jartum, 10 dic (EFE).- Cinco militares sudaneses murieron después de que un avión de carga del Ejército, de fabricación rusa, se estrellara anoche debido a un fallo técnico en una zona montañosa cerca de la ciudad de Port Sudán, en el noreste del país, informaron este miércoles las Fuerzas Armadas.

Por EFE

"Un avión de carga Ilyushin Il-67 de fabricación rusa sufrió una falla técnica repentina y se estrelló en una zona montañosa la madrugada del martes al miércoles, minutos después de despegar de la base militar de Digna, ubicada a 10 kilómetros de Port Sudán", dijo el Ejército en un breve comunicado.

El Ejército indicó que toda la tripulación falleció, lo que incluye a cinco militares que fueron identificados en la nota.

Port Sudán es la capital provisional de Sudán después de que el Gobierno tuviera que trasladarse a esta urbe cuando estalló la guerra en Jartum entre el Ejército y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en abril de 2023.