Comienza la huelga general en Portugal contra la reforma laboral propuesta por el Gobierno

La huelga se inició a las 24:00 hora local (misma hora GMT) y antes de la medianoche los líderes sindicales participaron en actos y piquetes como anticipo de la jornada de protesta.

El secretario general de la Confederación General de los Trabajadores Portugueses-Intersindical nacional (CGTP-IN), Tiago Oliveira, visitó Moinhos da Funcheira, en las afueras de Lisboa, para estar con los basureros, y el parque de AutoEuropa, una de las mayores fábricas de automóviles de Portugal, en la zona industrial de Palmela.

Esta madrugada tiene previsto estar en instalaciones del metropolitano de la capital y trasladarse de madrugada a la estación de trenes de Santa Apolonia.

Por su parte, el secretario general de UGT, Mário Mourão, y el del sindicato de los trabajadores de las Administraciones Públicas SINTAP/FESAP, José Abraão, acudieron esta noche en el Garaje de Olivais, del Ayuntamiento de Lisboa y donde están los talleres de reparación y mantenimiento de vehículos del transporte público.

Durante el día, está programada una gran marcha por la capital y otras paralelas en Oporto, Braga, Évora, Faro, Guarda, Coimbra, Leiria, Santarém, Setúbal y Viana do Castelo, entre otras.

La huelga se notará especialmente en los transportes, donde no habrá trenes de media ni larga distancia en todo país, mientras que el metro de Lisboa estará cerrado y Carris, la gestora el transporte público en superficie en la capital, garantiza que habrá autobuses en doce líneas, pero no ha publicado los horarios.

La aerolínea portuguesa TAP prevé operar un tercio de sus vuelos, mientras que Air Europa cancelará este jueves los dieciséis vuelos que tiene hacia o desde Portugal e Iberia reducirá sus rutas hasta en un 75 %.

El Sindicato de Pilotos de Aviación Civil (SPAC), el Sindicato Nacional del Personal de Vuelo de Aviación Civil (SNPVAC), el Sindicato de Trabajadores de Aviación y Aeropuertos (Sitava) y el Sindicato de Técnicos de Mantenimiento de Aeronaves (Sitema) han confirmado su adhesión a la huelga.

En la sanidad, habrá servicios mínimos en urgencias, los cuidados paliativos y en los tratamientos de quimioterapia, radioterapia y medicina nuclear.

El Sindicato de los Técnicos de Emergencia Prehospitalitaria, que son quienes van en las ambulancias, había anunciado su adhesión a la huelga, pero tras una reunión esta semana con la ministra de Sanidad, Ana Paula Martins, reculó y finalmente no se unirá después haber alcanzado un acuerdo con el Gobierno.