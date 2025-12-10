Decomisan en Costa Rica 400 kilos de cocaína vinculados al cartel de Sinaloa

El MSP informó que el operativo se llevó a cabo con la colaboración de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en la ciudad de Liberia, provincia de Guanacaste (oeste), en el marco de una investigación sobre transporte de cocaína en avionetas.

Según la investigación, el grupo delictivo de tráfico aéreo internacional de drogas utilizaba a Costa Rica como puente para "asistir y cargar cocaína en aeronaves", detalló el MSP.

En el operativo los agentes costarricenses intervinieron tres vehículos en carretera y detuvieron a cuatro personas como sospechosas de integrar este grupo delictivo que estaría ligado al cartel de Sinaloa.

Los detenidos fueron identificados como Takashima Montoya, mexicano de 44 años; y los costarricenses Carvajal Duarte, de 51 años; Rodríguez Ramírez, de 50 años, y Castillo García, de 36 años.

La droga fue encontrada en un compartimento oculto de uno de los vehículos, y en los otros también hallaron lámparas que son utilizadas para orientar pilotos en pistas de aterrizaje clandestinas, radios de comunicación, llantas para avioneta, galones con combustible, armas de fuego, municiones, cantidades de dinero no precisadas, entre otros artículos

La Policía de Control de Drogas y la Fiscalía de Narcotráfico también allanaron este miércoles una habitación de un hotel y dos viviendas vinculadas al caso.

El narcotráfico se ha convertido en los últimos años en el principal problema de seguridad de Costa Rica, país que ha visto un fuerte crecimiento en la cantidad de homicidios, lo cual es atribuido por las autoridades en un 70 % a las rencillas entre grupos narcotraficantes.

En 2023, Costa Rica sufrió la mayor cantidad de homicidios de su historia con 905, lo que representó un aumento del 38 % en comparación con 2022; mientras que en 2024 fue de 880 homicidios, la segunda cifra más alta para una tasa de 16,6 por cada 100.000 habitantes, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Para 2025, las autoridades proyectan una cifra similar a la de 2024.

Las autoridades costarricenses también desarticularon este año el cartel del Caribe Sur, considerado el primer cartel narcotraficante del país, y tras la aprobación de una reforma constitucional para permitir la extradición de nacionales, hay cerca de una decena de supuestos narcotraficantes en proceso de extradición a Estados Unidos.