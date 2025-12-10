Defensa y Ejército de Israel fusionan sus investigaciones de los fallos del 7 de octubre

Según el diario israelí Ynet, Katz y Zamir decidieron conjuntamente este martes que el contralor del ministerio de Defensa se unirá como observador al equipo militar de investigación del documento 'Muros de Jericó', y se mantendrá al tanto de las investigaciones ordenadas por el jefe del Estado Mayor en relación con la Dirección de Operaciones y la Armada.

El general Roni Numa, quien se retiró del Ejército israelí en 2018 tras servir como jefe del Comando Central, liderará el nuevo equipo militar de la investigación, que incluirá a otros cinco exoficiales de alto rango.

La decisión se tomó después de que otro equipo de exoficiales de alto rango, liderado por el general Sami Turgeman, realizara una revisión de las investigaciones internas de las FDI sobre los fallos de los ataques del 7 de octubre de 2023, en los que murieron 1.200 personas y Hamás secuestró a otras 251 en territorio israelí.

El equipo concluyó que muchas de las investigaciones eran inadecuadas y también señaló varios temas no abordados, entre ellos los informes de inteligencia sobre el plan de ataque de Hamás, como el conocido como ‘Muros de Jericó’.

En consecuencia, Zamir destituyó este noviembre de la reserva militar a varios generales y altos cargos a los que responsabilizó personalmente del fracaso militar del 7 de octubre.

Según Ynet, el contralor examinará también la investigación de la Fuerza Aérea y el informe del comité dirigido por Turgeman, y presentará sus conclusiones al ministro de Defensa lo antes posible.

Zamir y el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, se enfrentaron cuando la cúpula política decidió la invasión total de Gaza, a la que el militar se oponía ante la posibilidad de que hubiera rehenes en las áreas a invadir. Además, ambos chocaron en agosto cuando el jefe del Ejército anunció una serie de nombramientos de altos cargos sin consultarlo con el ministro.

Netanyahu, en estos más de dos años de ofensiva -que se ha cobrado la vida de más 70.366 palestinos-, se había opuesto a la creación de una comisión estatal de investigación para investigar los fallos de seguridad que se cometieron antes y durante la masacre de Hamás, pese a que la mayoría de la sociedad, como han reflejado las encuestas, se lo exigía.

El Gobierno israelí anunció este noviembre la creación de una comisión de investigación "independiente", que, sin embargo, no será estatal.

Mientras que en una comisión estatal los miembros son designados por el presidente del Tribunal Supremo, en esta ocasión será el primer ministro israelí quien se encargue de nombrar el comité ministerial que determinará los plazos y los temas que se investiguen.

El Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel, una organización sin ánimo de lucro apartidista, calificó al futuro comité como "encubridor".

"Se trata de un intento transparente de evitar una investigación genuina e independiente del mayor fracaso en la historia del Estado (de Israel)", sentenció en un comunicado.