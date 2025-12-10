Detienen a una joven rusa por robar 22 tarros de caviar rojo para comérselos

Según un comunicado del Ministerio del Interior, el daño causado por el robo se estima en 67.000 rublos (casi 900 dólares).

Los empleados de la tienda denunciaron la desaparición del caviar rojo, tras lo que las fuerzas de seguridad revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad y dieron con una sospechosa.

Tras el interrogatorio, la joven reconoció haber sustraído los tarros del caviar durante tres visitas al local y confesó que se había comido el manjar.

La policía abrió una causa penal por robo a la espera de que la ladrona del caviar se presente ante el juez.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy