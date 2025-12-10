Diez claves de la cocina italiana, nuevo Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO

Estos son diez aspectos y cifras claves de la cocina italiana, que según la Unesco representa "un modelo de identidad sociocultural" y un legado emocional global:

Además, casi el 60 % de los paquetes de pasta producidos en Italia se exportan. Los italianos son los mayores consumidores del mundo, con un consumo anual de más de 23 kilos por persona.

Nació en 1986 en la localidad de Bra de la mano de Carlo Petrini para promover una nueva gastronomía que implicara identidad, cultura y compromiso ético con los productores.

La mayor parte de la producción nacional se concentra en mozzarella (315.000 toneladas), Grana Padano Denominación de Origen Protegida (DOP) (218.000), Parmigiano Reggiano DOP (163.000), Gorgonzola DOP (63.000) o mozzarella de búfala de Campania DOP (55.000), según datos del 2024 de Assolatte, la asociación italiana de productos lácteos.

Y es un ingrediente clave para dar sabor a ensaladas, pastas, guisos y prácticamente cualquier plato de la cocina italiana, o para la típica 'bruschetta', una rebanada de pan tostado que se sirve generalmente con aceite de oliva, ajo, tomate y hierbas frescas.