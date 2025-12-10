Diez reos de cárcel de Ecuador donde hubo 13 asesinados irán a prisión de máxima seguridad

"Se hizo la investigación, se determinaron los responsables, sabemos quiénes fueron, se tomaron las versiones por cada uno de ellos donde admiten lo que hicieron y la disposición que he dado es que se va a trasladar a los responsables a la cárcel del Encuentro", dijo Reimberg en una entrevista con radio América.

El ministro explicó que los diez presos, que pertenecen a la banda Los Lobos, la más grande y violenta del país andino, y a Sao Box, una facción de Los Lobos que antes era su aliada, ya estaban considerados para ser enviados a la prisión de máxima seguridad, pero que ese traslado se adelantará tras el último hecho violento.

Agregó que ese cambio se hará en estos días, una vez que se les formule cargos por lo ocurrido el domingo, cuando trece presos murieron presuntamente por asfixia en el interior de sus celdas.

El pasado 9 de noviembre, 27 presos de esa misma prisión murieron también por asfixia, luego de que horas antes fueran asesinados otros cuatro. Todos miembros de estas dos bandas rivales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Un día después de esa masacre, los 300 presos "más peligrosos" del país fueron trasladados a la denominada como cárcel del Encuentro, insignia de la política de seguridad del presidente Daniel Noboa, pese a que no estaba terminada ni inaugurada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Gobierno movió a esa prisión, construida en un paraje de la provincia costera de Santa Elena, a cabecillas de grupos criminales y políticos como el exvicepresidente correísta Jorge Glas.

La cárcel del Encuentro se alzó como respuesta a la crisis de violencia criminal que azota las prisiones ecuatorianas en los últimos años, donde han sido asesinados más de 600 reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales.