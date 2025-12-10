Egipto abre la puerta a empresas privadas para gestionar el aeropuerto de Hurgada

En un comunicado, el departamento anunció "la apertura oficial de solicitudes para alianzas y empresas especializadas que deseen participar en el proceso de licitación para seleccionar un socio estratégico para la gestión, operación y desarrollo del aeropuerto".

Este paso supone el inicio del plan del Gobierno egipcio, presentado en 2023 con el apoyo del Banco Mundial (BM), para abrir a la propiedad y a la gestión privada varios activos estatales en los sectores de "administración y funcionamiento" de los aeropuertos nacionales, entre otros sectores.

El ministerio indicó que se "enmarca en la estrategia del Estado egipcio para potenciar y maximizar el papel del sector privado en la gestión y operación aeroportuaria, y para mejorar la calidad de sus servicios".

El titular de Aviación civil, Sameh el Hefny, aseguró que el aeropuerto de Hurgada "fue elegido como la primera fase del programa de privatización debido a su condición de segundo aeropuerto con mayor tráfico aéreo del país y uno de los más importantes para la recepción de turismo internacional".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según datos publicados por el Holding Egipcio de Aeropuertos y Navegación Aérea, este aeródromo registró las tasas de operación más altas entre los aeropuertos egipcios, recibiendo aproximadamente 10,5 millones de pasajeros durante 2024-2025.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En marzo de 2023, las autoridades egipcias llegaron a un acuerdo con el BM para que le aportará 7.000 millones de dólares hasta 2027 con el fin de apoyar sus planes económicos, en especial la promoción del sector privado debido a la crisis económica que vive el país.

De esta suma, el país recibirá 1.000 millones de dólares cada año del Banco Internacional para la Reconstrucción y el Fomento (BIRF), además de otros 2.000 millones de la Corporación Financiera Internacional (CFI) para poner en práctica su estrategia 2023-2027.

El ministerio, además, recordó que el Gobierno egipcio pactó el pasado marzo el inicio de su cooperación con la CFI "para brindar asesoramiento sobre programas de colaboración público-privada en el sector aeroportuario".

"La CFI está desarrollando actualmente una estrategia integral para fortalecer las colaboraciones en varios aeropuertos del país y actúa como asesor principal" en el proyecto de Hurgada.

Una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el préstamo de 3.000 millones de euros acordado en 2022 es dejar flotar libremente la moneda, liberalizar la economía y reducir algunos de los subsidios públicos.