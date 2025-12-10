El almirante Gouveia e Melo formaliza su candidatura para ser presidente de Portugal

Con casi un centenar de archivadores donde estaban todas las firmas, Gouveia e Melo junto a algunos de sus seguidores acudió al alto tribunal, donde consideró que su candidatura es "la que más puede contribuir en este momento a la seguridad de Portugal, a la estabilidad y a un progreso con cohesión".

"Es una candidatura verdaderamente suprapartidista, independiente y transformadora", dijo a los periodistas el candidato presidencial, uno de los favoritos en las encuestas a suceder en el Palácio de Belém, sede de la Presidencia, a Marcelo Rebelo de Sousa, que lleva en el cargo desde 2016.

Este miércoles también formalizó su candidatura la eurodiputada y excoordinadora del Bloco de Esquerda Catarina Martins, con más de 9.500 firmas.

Junto a Gouveia e Melo, los sondeos dan como favoritos al presidente del partido de ultraderecha Chega, André Ventura, y al exministro y comentarista Luís Marques Mendes, que ha sido apoyado por el Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha), la formación que dirige actual primer ministro luso, Luís Montenegro, y que el propio Marques Mendes presidió en el pasado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el espectro de izquierda, el candidato que cuenta con más posibilidades es el exministro y exsecretario general del Partido Socialista António José Seguro.