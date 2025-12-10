El Banco Central de Brasil mantiene por cuarta vez seguida la tasa de interés en un 15 %

La institución justificó en un comunicado mantener la tasa en su mayor nivel en 19 años ante unas proyecciones de inflación aún "elevadas", así como por la incertidumbre que rodea una coyuntura global marcada por "tensiones geopolíticas".

En el ámbito externo, el Banco Central apuntó que monitora las novedades en torno a las negociaciones comerciales entre EE.UU. y Brasil por los aranceles.

Por otro lado, en el escenario doméstico, la institución dijo que, si bien el crecimiento económico se ha moderado, el mercado de trabajo muestra "resiliencia".

En este contexto, el Banco Central sostuvo que mantener la tasa en un 15 % "por un periodo bastante prolongado" es la estrategia "adecuada" para alcanzar la meta de inflación establecida por el organismo, que se sitúa en un límite máximo del 4,5 % interanual.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo, afirmó que la política monetaria puede ser "ajustada" y que "no dudará" en hacer cambios si las circunstancias lo ameritan.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Reserva Federal de EE.UU., en cambio, sí recortó este miércoles en 0,25 puntos la tasa, la tercera reducción consecutiva.

El Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha presionado al Banco Central de Brasil para que ajuste la alta tasa de interés, que es vista como un lastre para el crecimiento económico a menos de un año de las próximas elecciones presidenciales.

La inflación dio un respiro en noviembre, al bajar hasta el 4,46 %, su menor nivel en 14 meses e inferior a las previsiones de los analistas.

La economía de Brasil, la mayor de América Latina, creció un 3,4 % en 2024 y la última previsión del Gobierno es que en 2025 lo haga solo un 2,3 %.

En el tercer trimestre del año, el Producto Interior Bruto (PIB) avanzó apenas un 0,1 %, señal de la desaceleración en curso.