El conservador Guy Parmelin elegido presidente de Suiza para 2026

Parmelin, que en 2025 ocupó la vicepresidencia y también es el titular de Economía en el Consejo Federal (Ejecutivo suizo), obtuvo el apoyo de 203 de los parlamentarios de las dos cámaras helvéticas, la cifra más alta en lo que va de siglo.

No hubo lugar a la sorpresa, ya que es tradición que cada final de año se elija como presidente del siguiente ejercicio a quien en esos momentos desempeñe la vicepresidencia.

Ambos son cargos meramente representativos, ya que el verdadero poder ejecutivo en la peculiar democracia suiza lo comparten por igual los siete miembros del Consejo Federal, que se turnan cada año para que dos de ellos ocupen la presidencia y vicepresidencia del país.

Parmelin ya ocupó la presidencia de Suiza en 2021 y en 2024 tuvo un papel protagonista en la política del país en calidad de titular de Economía, ya que encabezó las negociaciones arancelarias con el Gobierno de Donald Trump, que también declaró su particular "guerra comercial" a Suiza.

Washington impuso un alto arancel del 39 % a las exportaciones suizas en agosto, aunque tras meses de negociaciones, que implicaron varios viajes de Parmelin a Washington, Suiza logró que la Administración Trump prometiera en noviembre bajar esa tasa al 15 %, un porcentaje similar al de economías como la Unión Europea.

Parmelin, de 66 años, es nativo de una pequeña localidad en el cantón de Vaud, en la zona de habla francesa de Suiza, forma parte del Consejo Federal desde 2016 y es titular de Economía desde 2019.