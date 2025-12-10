El crecimiento de Francia en 2025 y 2026 será superior al previsto, anuncia el BdF

En una entrevista a la emisora Europe 1 y al canal CNews, Villeroy de Galhau anunció que ahora prevén un crecimiento del 0,2 % en el cuarto trimestre, después del 0,1 % constatado en el primero del 0,3 % en el segundo y el 0,5 % en el tercero.

A partir de ahí, avanzó que se va a corregir al alza tanto la proyección que el BdF había dado para el conjunto de 2025, del 0,7 %, y para 2026, del 0,9 %, aunque no quiso precisar cuánto.

El gobernador del BdF, por su lado, consideró que para que Francia pueda cumplir su compromiso europeo de reducir el déficit al 3 % del PIB en 2029, en 2026 habría que hacer un cuarto del esfuerzo total, lo que debería significar un déficit del 4,8 %, es decir, inferior a lo que contempla el Gobierno.

Para Villeroy de Galhau, esa reducción del déficit el año próximo "es muy importante para recuperar la confianza" porque Francia es "el furgón de cola en Europa en los tipos de interés".

Una alusión al incremento en los últimos meses de la prima de riesgo francesa al calor de la crisis política que se abrió con las elecciones legislativas anticipadas del verano de 2024 que dejaron una Asamblea Nacional extremadamente fragmentada.

El gobernador del BdF recordó que, según sus cálculos, la incertidumbre política en Francia le ha costado a la economía del país "al menos un 0,2 %" de crecimiento, equivalente a unos 6.000 millones de euros, a lo que hay que sumar el efecto de las crisis internacionales, que han amputado otro 0,3 % adicional.