El español Javier Macipe rodará en México parte de su nuevo proyecto cinematográfico

En una rueda de prensa, Macipe explicó que la filmación comenzará "probablemente" en 2027, ya que el año que viene centrará sus esfuerzos en terminar el guion y estructurar la producción.

El director no desveló detalles por tratarse de una película basada en parte en una historia real, según justificó: "Hay unas cuestiones de derechos y de confidencialidad".

Pero aseguró que tendrá "una gran dimensión internacional, tanto por el reparto como por la proyección que va a tener".

Macipes es autor del largometraje 'La estrella azul', galardonado con dos premios Goya del cine español.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy