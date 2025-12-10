El Eurogrupo elige nuevo presidente entre el griego Pierrakakis y el belga Van Peteghem

Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona darán además el pistoletazo de salida para el relevo en la vicepresidencia del Banco Central Europeo cuando expire el mandato del español Luis de Guindos en mayo de 2026, que marcará el inicio de un ciclo de renovación en el comité ejecutivo del emisor.

La jefatura del Eurogrupo se dirimirá entre dos candidatos que tienen en común su pertenencia al Partido Popular Europeo y proceder de un país pequeño, en una votación secreta en la que deberán obtener el apoyo de al menos once de los veinte socios del euro para imponerse.

En contra del ministro belga, uno de los más veteranos dentro de este foro, podrían jugar las reticencias de su Gobierno a aprobar un préstamo para Ucrania con el efectivo asociado a los activos rusos congelados, ya que la iniciativa cuenta con el firme apoyo de Alemania y de varios otros socios comunitarios.

El titular griego, pese a tener solo unos meses de experiencia al frente de la cartera de Finanzas, contaría como baza con el buen desempeño reciente de la economía helena tras haber sido en la pasada década el rostro de la crisis del euro.

Sin embargo, ninguno parte como claro favorito en una carrera a la que en esta ocasión no concurre España, que descartó presentar la candidatura del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, pese a que en julio sí le disputó la presidencia al irlandés Donohoe.

El titular de Economía aseguró en una reciente entrevista con EFE que tanto Pierrakakis como Van Peteghem "pueden hacer un excelente trabajo" al frente del Eurogrupo, pero fuentes del Ministerio que dirige rehusaron en la víspera de la elección confirmar a quién votará España y reiteraron que su prioridad es que logre dinamizar este foro.

La renuncia a intentar liderar el Eurogrupo se enmarca en la apuesta del Gobierno español por conseguir un puesto en la cúpula del BCE, dónde tras el vicepresidente deberá sustituirse al economista jefe, Philip Lane, en mayo de 2027; a la presidenta, Christine Lagarde, en octubre, y a la responsable de Operaciones de Mercado, Isabel Schnabel, en diciembre de ese año.

Carlos Cuerpo confirmó en la entrevista que España espera "mantener una posición" dentro del comité ejecutivo del BCE no solo por ser su cuarto accionista, sino también por "el rol que está jugando ahora mismo en la recuperación y en el crecimiento", y abogó por considerar "de manera conjunta" los diferentes puestos que se renovarán.

Por el momento, el Eurogrupo se limitará mañana a iniciar el proceso para elegir vicepresidente de modo que los países presenten sus candidaturas para enero, pero la decisión de si el relevo en el BCE se negocia en bloque - como ocurre con las presidencias de Comisión, Parlamento y Consejo Europeo - aún no está tomada.

Por otra parte, el Eurogrupo abordará el último informe del Fondo Monetario Internacional sobre la economía de la eurozona y la evaluación de la Comisión Europea sobre la situación presupuestaria de los socios, que en el caso de España advierte del riesgo de incumplir la senda de gasto pactada.

Tras el encuentro, se unirán los ministros del resto de la UE para una cena informal en la que abordarán las propuestas de la Comisión Europea para financiar a Ucrania, con vistas a allanar el camino a un acuerdo en la cumbre de líderes de la próxima semana.

Sobre la mesa están un préstamo de reparación financiado con el efectivo ligado a los activos rusos inmovilizados, al que sigue oponiéndose Bélgica -que alberga la mayor parte de los mismos- por el temor a represalias de Moscú y a los riesgos financieros, así como una emisión de deuda conjunta.