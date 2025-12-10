El Hermitage reclama más de 10.000 dólares a visitante por sentarse en trono del emperador

"Como resultado de los actos de Alexandr Dobryshev, la pieza sufrió los siguientes daños: deformación del asiento del trono, desgarro de la tela de terciopelo del asiento y grietas en la tela de terciopelo del reposapiés", comunicó a través de Telegram la jefa de prensa de los tribunales rusos, Daria Lébedeva.

El museo estima el coste de la restauración en 825.813 rublos (10.707 dólares), que reclama al infractor ante la prohibición de sentarse en el objeto expuesto, además de exigirle una multa de 21.516 rublos (279 dólares).

La audiencia preliminar del caso tendrá lugar el próximo 26 de enero, mientras que el incidente ocurrió en marzo de este año.

Según la agencia TASS, Dobryshev infringió las normas del museo al cruzar la barrera de cuerda y sentarse en el trono para tomarse un selfi, por lo que un guardia de seguridad le reprendió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Acto seguido, el infractor, de forma agresiva, se puso de pie sobre el escabel del trono y posteriormente fue detenido por agentes de seguridad que custodiaban el museo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El trono, del Gran Maestre de la Orden de San Juan de Jerusalén, se construyó entre los años 1799 y 1800 y pertenecía al emperador Pablo I, quien tomó la orden bajo su protección tras la toma de Malta por los franceses en otoño de 1798.

El objeto ingresó en la colección del museo en 1946, anteriormente en el Museo Etnográfico Ruso.