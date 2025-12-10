El mexicano Horacio Alcalá cuenta una historia de relaciones incendiarias en 'Fragmentos'

Una pareja de unos treinta años (interpretada por Manuel Vega y Asia Ortega) y otra de cincuenta (Emma Suárez y José Luis García Pérez) funcionan como espejos enfrentados, donde ni el tiempo ni la experiencia garantizan saber amar mejor.

En declaraciones a EFE, Alcalá explica que la isla atlántica es "testigo y cómplice de su derrumbe, un quinto personaje que los observa sin juzgar mientras se desmoronan".

En el caso de los jóvenes, "miran hacia adelante con la desesperación de quien todavía cree que puede salvarlo todo", describe el director mexicano.

Llegan a celebrar su aniversario a la casa rural de la otra pareja, la que tiene veinte años más, que carga "con el peso de las concesiones y los silencios acumulados".

Las preguntas que le interesaban al director eran si la pareja joven aspiraba a la estabilidad aparente de la pareja mayor; y si esta añoraba la intensidad, aunque sea destructiva, de la juventud.

"Me pareció fascinante plantear cómo la edad condiciona nuestras decisiones en el amor: cuándo nos aferramos, cuándo nos conformamos, cuándo tenemos el valor de soltar", comenta Alcalá.

"Al final, las dos parejas se encuentran en un mismo punto de quiebre, cada una desde su trinchera generacional, descubriendo que ni el tiempo ni la experiencia garantizan saber amar mejor. Es un diálogo entre dos etapas de la vida que se cuestionan mutuamente", concluye.